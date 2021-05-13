Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı

Mardin Kızıltepe'ye bağlı Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette, gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, bayram şekerini ağzına attı.

Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.

Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı.

Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin’in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin’in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.