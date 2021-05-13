Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı: 'Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Sağlık çalışanları, vatandaşların Ramazan Bayramını hazırladıkları video ile kutladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.

Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/ufyZUvdgKp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2021

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