Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile İsrail'in Filistinlilere saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile bir tefeon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile bir tefeon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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