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    İçişleri Bakanı Soylu: 1 yılda İdlib'de 35 bin ev nihayete erdirilmiştir

    İçişleri Bakanı Soylu: 1 yılda İdlib'de 35 bin ev nihayete erdirilmiştir

    © AA
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib ilinde AFAD koordinesinde yapılan briket evleri inceledi, burada 1 yılda 35 bin evin nihayete erdirildiğini söyledi. Bakan, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla bölgede büyük bir insani yardım gerçekleştirildiğini de belirtti.

    İçişleri Bakanı Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AFAD yetkilileriyle İdlib'e geçti.

    Burada AFAD koordinasyonunda 3 ayrı bölgede briket ev yapım çalışmalarını inceleyen Soylu, evlerde ve çadırlarda yaşayan Suriyelileri ziyaret ederek sorunları dinledi, bayramlarını kutladı.

    Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Soylu, ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

    Bakan Soylu, bir briket evi ziyaretinde karşılaştığı 7 aylık Furkan bebeği kucağına alıp sevdi. Bebeğe uyuyana kadar ninni söyleyen Soylu, ailenin ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

    Soylu, incelemeleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla burada büyük bir insani yardım gerçekleştirildiğini vurguladı.

    'Temmuz ayında inşallah 51 bin evi bitirmiş olacağız'

    Süleyman Soylu
    © AA
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    Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, şunları söyledi:

    "Allah'a hamdolsun yaklaşık 1 yılda burada (İdlib'de) 35 bin ev nihayete erdirilmiştir. Bunların 28 binine taşınılmış, önümüzdeki günlerde gerisi bitirilecek ama burada bitiyor mu? Hayır. 51 bin projelendirilmiş yapılan ev var. Kısmet olursa temmuz ayında 51 bin evi bitirmiş olacağız. Bitiyor mu? Yine hayır. Yine yeni bir alana başladık. Orada da 7 bin 500 konutun altyapısı yapılıyor. Özellikle AFAD'ın yaptıklarını diğerlerine de teşvik etmeye çalışıyoruz. Su, kanalizasyon, altyapı, hemen hemen her şey getiriliyor. Buranın en temel sıkıntısı su, bunda da önemli adımlar atılıyor. Burada camiler, okullar, sosyal donatı alanları, sağlık ocakları var".

    Burada insanların çok zor durumda hayatlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Soylu, özellikle evlerin yetim ve dul ailelere sahiplendirildiğini söyledi.

    'Avrupa Birliği verdiği sözü tutmadı'

    Soylu, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Bunun kaynağı milletimizden sağlanıyor. Allah milletimizden razı olsun. Burada çocuklarımızı, yaşlılarımızı görüyoruz. Özellikle yetimler, dullar bu evlere sahiplendiriliyor. Yine ifade etmek gerekir ki buradaki hayır hareketi aynen devam edecek. Milletimize buradan bir çağrımız var. Biz 1 yıl önce buraya geldiğimizde bu insanlar yine bizim sağladığımız çadırlardaydı ama kış ve yaz çok zor şartlarda, çok kalabalık insanlarla temizliğin, suyun, sıhhatin olmadığı bir alan içerisindeydiler. Dünya buraya sırtını döndü. Sadece gösteriş olsun diye bakıyorlar. Şunu da açık yüreklilikle söylemek gerekir. Bizim 18 Mart mutabakatındaki temel konu alanlarından birisi de bu bölgedir ama burada Avrupa verdiği sözü tutmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca hatırlatmasına rağmen halen tutmuyorlar, tutmamaya devam ediyorlar".

    Burada briket evlerin bölgeye yayılması konusunda da öncülük yaptıklarını anlatan Soylu, bölgede sadece AFAD'ın evlerinin olmadığını dile getirdi.

    'Birinci sınıf hizmetle karşı karşıyalar'

    Süleyman Soylu
    © DHA
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    'Bu milletin asaletini, merhametini, komşuya duyarlılığını açık şekilde dünyaya sergilediğini' söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Sadece AFAD olarak biz değil, koordinasyonunu biz sağlıyoruz doğru, AFAD'ın evleri var ancak sivil toplum kuruluşları da burada hayırda yarışıyorlar. Bu bizim için fevkalade önemli bir durum. Her şey parayla olmuyor, gönülle oluyor, gönülle insanlıkla oluyor. Allah razı olsun, bunlar çok çabuk zamanda yapılan işler. Yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada olağanüstü kısa zamanda olağanüstü büyük işler yapıldı. Bu da Allah'ın inayetidir. O dedi ve oluyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi, aziz milletimize de hayırlarının yerine gittiğini ve burada çok ihtiyaçlı olan kendi topraklarından, yerinden edilmiş, yetim ve dul kalmış insanların ev imkanı bulduklarını ve birinci sınıf bir hizmetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyorum. İnşallah çok bilen, çok konuşan, az icraat yapan, aynı Kudüs'te olduğu gibi zulme sessiz kalan Avrupa da burada neler yapıldığını görür de farkına varır düşüncesi içerisindeyiz. . Allah yardımcımız olsun inşallah. Tekrar buradaki vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum".

    'Kudüs bizim bugün kanayan yaramızdır'

    İçişleri Bakanı Soylu, Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarına değinerek, "Kudüs bizim bugün kanayan yaramızdır. Attığımız her adımda aklımda Kudüs vardır. Orada zulme uğrayan insanlar var. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin dirayeti zulme uğrayan herkese elini uzatabilecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Ev, AFAD, Türkiye, Suriye, İdlib, Süleyman Soylu
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