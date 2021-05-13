Kayıt
20:20 13 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İbrahim Saraçoğlu

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu: Devlet işi ile ticari işi birbirine karıştırmıyoruz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 57
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1044496179_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_af0973cf7710e2e0ff8953896fb1928b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044496209-cumhurbaskani-basdanismani-ibrahim-saracoglu-devlet-isi-ile-ticari-isi-birbirine-karistirmiyoruz/

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Emin Çölaşan'ın iddialarına ilişkin "2015 yılında atanmış olduğum görevimde algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamaktadır" açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan tarafından 26 Aralık 2020, 2 ve 10 Mayıs 2021 tarihlerinde; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi ve 'Prof. Saraçoğlu' isimli, yürürlükteki yasalara göre kurularak yine yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyette bulunan firması hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yayımlandığını belirtti.

    Saraçoğlu, söz konusu yazılara konu, ticari faaliyetlerinin sanki Cumhurbaşkanlığı’ndaki Başdanışmanlık göreviyle ilgisi varmış ya da ticaret yapmanın ya da ürettiği ve sattığı ürünlerin üretilmesi, satılması yasakmış, etik değilmiş gibi yaratılmaya çalışılan algıya ilişkin takdiri Türk halkına bıraktığını açıkladı.

    'Yasaya aykırı bir durum söz konusu değil'

    Saraçoğlu, açıklamasında şunları ifade etti: 

    "Cumhurbaşkanlığında Başdanışman olarak atanmadan çok öncesi tarihlerden günümüze gelene kadar gerek ülkemizde gerekse yurtdışında, akademik görevlerde ve kurmuş olduğum firma ile ticari faaliyetlerde bulundum, danışmanlıklar yaptım. 'Prof. Saraçoğlu' markası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillenmiştir. Prof. Saraçoğlu markası, uzmanı olduğum kimya tabanında birçok firma ile birlikte ürün geliştirerek üretim yapmakta, Anadolu bitkilerine büyük bir katma değer kazandırarak yurtdışına ihracat yapmakta, yurtiçinde ve çeşitli ülkelerde açılan mağazaları ile yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyetini sürdürmektedir. Anılan şirket, kuruluşundan bu zamana kadar hiçbir dönemde devletimiz tarafından sağlanan hibe-kredi desteklerini kullanmamış, her yıl tam ve zamanında vergilerini ödemiş, hiçbir zaman vergi muafiyetinden yararlanmamıştır. 'Prof. Saraçoğlu' ismiyle 2007 yılında tescil edilen marka; ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde olup, yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Yurtdışında da birçok bilim insanı, kendi unvan ve ismiyle ürün geliştirir, bunun örnekleri de basit bir araştırmayla tespit edilebileceği üzere gıda kodeksine göre Türkiye pazarında da yer almaktadır." 

    'Kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta'

    İbrahim Saraçoğlu, "1993 yılından itibaren Türk halkına; Anadolu topraklarının, atalık tohumların, tarımın, değerini, önemini, sahip çıkılması gerektiğini, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatarak ülkemizde birçok bitkinin tanınmasına vesile olmamın yanı sıra insanlarımıza Ar-Ge çalışmaları sonrasında bitkilerin hastalıklar üzerine olan etkilerine ilişkin patentlerini de aldığım kürleri anlatmaya öğretmeye devam etmekteyim. Bu konularda halen üniversitede ders vermekteyim. Sadece son 3 yıl içerisinde uluslararası birçok dergide makalelerim yayınlanmış olup; bugün yurt dışında birçok kitapta kaynak gösterilmektedir. Sayın yazar tarafından 'kozmetikçi' ya da 'kürcü' nitelemesi ile tepeden bakarak söz edilen 2015 yılında atanmış olduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde ise algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta; devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak, sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır" diye konuştu.

     

     

    Etiketler:
    İbrahim Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Başdanışman, Emin Çölaşan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip Endonezya'da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.
    Çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı kutlamaları
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet