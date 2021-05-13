Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu: Devlet işi ile ticari işi birbirine karıştırmıyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Emin Çölaşan'ın iddialarına ilişkin "2015 yılında atanmış olduğum görevimde algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan tarafından 26 Aralık 2020, 2 ve 10 Mayıs 2021 tarihlerinde; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi ve 'Prof. Saraçoğlu' isimli, yürürlükteki yasalara göre kurularak yine yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyette bulunan firması hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yayımlandığını belirtti.

Saraçoğlu, söz konusu yazılara konu, ticari faaliyetlerinin sanki Cumhurbaşkanlığı’ndaki Başdanışmanlık göreviyle ilgisi varmış ya da ticaret yapmanın ya da ürettiği ve sattığı ürünlerin üretilmesi, satılması yasakmış, etik değilmiş gibi yaratılmaya çalışılan algıya ilişkin takdiri Türk halkına bıraktığını açıkladı.

'Yasaya aykırı bir durum söz konusu değil'

Saraçoğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığında Başdanışman olarak atanmadan çok öncesi tarihlerden günümüze gelene kadar gerek ülkemizde gerekse yurtdışında, akademik görevlerde ve kurmuş olduğum firma ile ticari faaliyetlerde bulundum, danışmanlıklar yaptım. 'Prof. Saraçoğlu' markası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillenmiştir. Prof. Saraçoğlu markası, uzmanı olduğum kimya tabanında birçok firma ile birlikte ürün geliştirerek üretim yapmakta, Anadolu bitkilerine büyük bir katma değer kazandırarak yurtdışına ihracat yapmakta, yurtiçinde ve çeşitli ülkelerde açılan mağazaları ile yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyetini sürdürmektedir. Anılan şirket, kuruluşundan bu zamana kadar hiçbir dönemde devletimiz tarafından sağlanan hibe-kredi desteklerini kullanmamış, her yıl tam ve zamanında vergilerini ödemiş, hiçbir zaman vergi muafiyetinden yararlanmamıştır. 'Prof. Saraçoğlu' ismiyle 2007 yılında tescil edilen marka; ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde olup, yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Yurtdışında da birçok bilim insanı, kendi unvan ve ismiyle ürün geliştirir, bunun örnekleri de basit bir araştırmayla tespit edilebileceği üzere gıda kodeksine göre Türkiye pazarında da yer almaktadır."

'Kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta'

İbrahim Saraçoğlu, "1993 yılından itibaren Türk halkına; Anadolu topraklarının, atalık tohumların, tarımın, değerini, önemini, sahip çıkılması gerektiğini, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatarak ülkemizde birçok bitkinin tanınmasına vesile olmamın yanı sıra insanlarımıza Ar-Ge çalışmaları sonrasında bitkilerin hastalıklar üzerine olan etkilerine ilişkin patentlerini de aldığım kürleri anlatmaya öğretmeye devam etmekteyim. Bu konularda halen üniversitede ders vermekteyim. Sadece son 3 yıl içerisinde uluslararası birçok dergide makalelerim yayınlanmış olup; bugün yurt dışında birçok kitapta kaynak gösterilmektedir. Sayın yazar tarafından 'kozmetikçi' ya da 'kürcü' nitelemesi ile tepeden bakarak söz edilen 2015 yılında atanmış olduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde ise algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta; devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak, sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır" diye konuştu.