Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda İsrail'in saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 13, 2021
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