İsrail'in 'Gazze'ye harekat' açıklamasına Türkiye'den tepkiler: 'Yeni katliamların habercisi'

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara ve hava harekatı başlatıldığını ilan etmesinin ardından, Gazze'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırılar düzenlenmeye başladı.
Konuya dair Türkiye'den çok sayıda tepki açıklamaları geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021
İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.
Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.
Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
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