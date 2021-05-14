Pompa indirmek için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde pompa indirmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, su kuyusuna pompa indirmek için giren 33 yaşındaki Mehmet İşlek, 51 yaşındaki Hasan Sönmez ve 36 yaşındaki Salim Sarı'dan haber alamayan yakınları, polis ve 112 Acil Servis'i aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, CAN-KUR, polis ve sağlık ekipleri kuyudaki 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.