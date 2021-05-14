Kılıçdaroğlu'ndan 'Aşılıyım' videosuna tepki: Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan "Go Türkiye"nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya bir tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından videoya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu."
Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu. @RTErdogan @MehmetNuriErsoy! pic.twitter.com/w02I6hAuV9— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2021
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da paylaşımına etiketledi.
Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının 'aşılıyım' baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren tanıtım yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.
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