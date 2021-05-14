Kılıçdaroğlu'ndan 'Aşılıyım' videosuna tepki: Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda

Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu. @RTErdogan @MehmetNuriErsoy! pic.twitter.com/w02I6hAuV9