Trabzon'da küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtuldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana geldi.Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı.

Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki TIR Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Trabzon'da küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtulduhttps://t.co/GPyrq3rXuh pic.twitter.com/EB15tqe6AQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021

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Bisikletiyle TIRa yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.' nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu belirtilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.