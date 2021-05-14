Mehmet Ali Erbil’den Nefise Karatay açıklaması: Yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı, maalesef kullanıldık

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık’a verdiği röportaj sonrasında çok konuşulan Nefise Karatay açıklamalarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Tuba Kalçık, 'Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı' başlıklı yazısında, "Erbil beni arayarak Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirmek istediğini söyledi. Malum bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalmıştı" ifadelerini kullandı.
Kalçık, Erbil’in şu açıklamasını aktardı:
"Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim."
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