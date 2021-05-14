Mehmet Ali Erbil’den Nefise Karatay açıklaması: Yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı, maalesef kullanıldık

Şovmen Mehmet Ali Erbil, "Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık" dedi.