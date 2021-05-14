Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti, Sedat Peker'le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Sedat Peker'le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye alması gerektiğini söyledi. Selvi, "Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht prensi olmasın?" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Selvi, Sedat Peker'in iddialarına değindiği bugünkü köşe yazısında, "Sedat Peker"i yurtdışına kaçıran güç, onu konuşturarak iklimi değiştirmek istiyor" dedi.

"Ben 2023 seçimlerine giderken, müesses nizamın işi şansa bırakmak istemediğini, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için birkaç koldan harekete geçtiklerini görüyorum" ifadesini kullanan Selvi, şu görüşlere yer verdi: