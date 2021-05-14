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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, eski bayramları anlattı: En çok harçlığı ben toplardım

    © AA / Ahmet İzgi
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105141044500672-genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-eski-bayramlari-anlatti-en-cok-harcligi-ben-toplardim/

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukluğunun bayramlarını anlatarak, “19 Mayıs’ta mutlaka şiir okurdum. Bayramlarda ise 20 kuzenimle bir araya gelirdik, en çok harçlığı ben toplardım” ifadelerini kullandı.

    Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukluğunu ve gençliğini anlattı.

    Bakan Kasapoğlu, üniversite yıllarına ilişkin "Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezunum. Çok sosyal bir öğrenciydim. Üniversite döneminde girişimcilik kulübünü kurdum. ‘Türkiye’de ilk girişimcilik kulübünü ben kurdum’ diye düşünüyorum. Yoktu o zamanlar. Girişimcilik, teşebbüs kavramı yeni yeni doğuyor. Başarılı iş insanlarını, sanatçı ve gazetecileri okulumuza çağırırdım. 1998 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızı üniversitemize davet etmiştik" diye konuştu.

    'Şimdi de eşime şiir yazıyorum'

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Kasapoğlu, yerinde duramayan, çok aktif ve sosyal bir genç olduğını belirterek, şunları söyledi:

    "Her 19 Mayıs’ta mutlaka şiir okurdum. O günleri özlüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte günler öncesinden hazırlıklar başlardı. Şimdi de eşime şiir yazıyorum. Bu yıl da pandemi önlemleri kapsamında etkinliklerimiz olacak. Gençler bu heyecanı yaşayacak.”

    Siyasetle yolunun nasıl kesiştiğini de anlatan bakan, "Siyaset her zaman ilgi ve çalışma alanımda vardı. 1994 seçiminde İstanbul’da aktif görev aldım. Cumhurbaşkanımızın ilk belediye başkanı seçildiği seçimde, sandık görevlisiydim. Üniversite yıllarımın ardından siyasetin içinde birçok görevde bulundum" dedi.

    'Dedemle İstanbul’u karış karış gezerdik'

    "Bayram demek benim için 'babannemlerde olmak' demekti" diyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    • "Kahvaltıyı babaannemlerde yapardık, tüm aile toplanırdı. Sonrasında misafirler gelirdi. Bayramlar daha kalabalık geçerdi. En çok harçlığı ben alırdım. Biz 5 kardeşiz. Dedemin 20’ye yakın torunu vardı. En çok beni seviyordu. Babaannem, dantelli mendillerde harçlıklar hazırlardı. Mendillerdeki işlemeler hala gözümün önünde. O zamanlar çatapat tabancası vardı. Harçlıklarımızla onu alır, bütün gün oynardık.
    • Dedemin hayatımdaki yeri çok farklıdır. İsmimi dedemden aldım. Elimden tutardı, İstanbul’u karış karış gezerdik. Bir gün dedemle Beyazıt’a gidiyoruz. 5-6 yaşındayım. Vefa Bozacısı’nın o tarafta bir turist bizi gördü. O kadar çok beğendi ki, durdurdu ve fotoğrafımızı çekti. Babaannem ile de ayrı bir diyaloğumuz vardı. Özellikle üniversite yıllarımda onlarda kalırdım, çalışma odam vardı. Bugün aile yapıları değişiyor, o nedenle maalesef çocuklarımıza eski günleri, kültürü aşılamak her geçen gün zorlaşıyor."

    'Yaz spor okullarını açamama gibi bir düşüncemiz olmadı'

    Kasapoğlu, 17 Mayıs’ta Kabine Toplantısı’nda tam kapanma sonrası normalleşme adımlarını şöyle anlattı: 

    • "Geçtiğimiz yıl ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucu normalleşme süreci 1 Haziran’da başlamış ve yeni normalleşme süreciyle beraber, gençlik merkezleri ve gençlik kampları ile bakanlığımıza bağlı spor tesislerini, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gereken önlemleri de alarak açmıştık. Dolayısıyla 17 Mayıs sonrası da hükümetimizin alacağı kararlar doğrultusunda spor tesislerinin açılması gündeme gelebilir. Tesislerimizde tüm tedbirler alınmış, tüm organizasyonlarımız planlanmış, tüm hazırlıklar tamamlanmış şekilde bekliyoruz. Yaz spor okullarını açamama gibi bir düşüncemiz olmadı.
    • Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Kovid-19 tedavisi gördüm. Zor bir süreçti diyebilirim. İnsan başına gelmeyince anlamıyor denir ya… Gerçekten öyle. Allah’ın izniyle atlattık. Uzmanlar bu hastalığa karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini dile getiriyor. Güçlü bir bağışıklık için spor şart. Herkesi en azından evlerinde spor yapmaya davet ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Sporcularımıza inanıyorum. Zira son süreçteki performansları bizi hayli gururlandırdı, mutlu etti."

    'Milli takımımızı yalnız bırakmayacağız'

    Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’yla ilgili "Milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Sporcularımıza inanıyorum. Zira son süreçteki performansları bizi hayli gururlandırdı, mutlu etti" dedi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Harçlık, Bayram, Ergün Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hürriyet
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