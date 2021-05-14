Kılıçdaroğlu'nun mutfak paylaşımlarının perde arkası

Oda TV yazarı Hürrrem Elmasçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptıkları bayram hazırlıkları paylaşımına işaret ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun başarılı bu görsel propagandanın perde arkasındaki isim: Akan Abdula" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte mutfakta yaptıkları bayram hazırlıklarını paylaştı.

CHP liderinin bu paylaşımına dikkat çeken Oda TV yazarı Hürrrem Elmasçı, Kılıçdaroğlu'nun son günlerde paylaştığı video ve fotoğrafların çok konuşulduğunu belirterek, bu paylaşımların arkasındaki kişiyi araştırdığını söyledi.

"CHP genel merkezindeki bir iki eski dostuma bayram tebriki telefonu ettim. Kemal Beyin sosyal medyada hayli ses getiren görüntülerin perde arkasını öğrendim…" diyen Elmasçı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Kılıçdaroğlu’nun başarılı bu görsel propagandanın perde arkasındaki isim: Akan Abdula…

Bir iletişim stratejisti. Şirketinin adı, FutureBright…

Genç zeki başarılı reklamcı olarak tanınıyor reklam sektöründe.

Kim diye merak ettim Akan Bey'i…

1978 Üsküp, Makedonya'da doğumlu. Yugoslavya iç savaşını yaşadı. Sonra Türkiye'ye göç ettiler.

Bilkent Üniversitesi işletme bölümünden mezun. ABD Ohio’daki Case Western Reserve Üniversitesi’nin özel işletme bölümü olan Weatherhead School of Management'da yüksek lisan yaptı.

Fakat işletme yerine reklam sektörünü cazip buldu. Londra’daki dünyaca ünlü reklam, medya planlama şirketi Millward Brown'da araştırma direktörü olarak çalıştı.

Sonra, merkezi New York’ta bulunan ve 92 ülkede bürosu olan Grey Worldwide reklam ajansına katıldı; stratejik planlamayı burada öğrendi. Tüketici öngörüleri uzmanı oldu. Sonra, kendi şirketi FutureBright ve Davranış Enstitüsü'nü kurdu."

'Akan Bey'in 'Öngörülemeyenler' isimli 6 baskı yapan kitabı var'

"Akan Bey'in 'Öngörülemeyenler' isimli 6 baskı yapan kitabı var, mutlaka okumak isterim. 'Gerçekler korkulardan her zaman büyük olmalıdır' diyen Akan Abdula var karşınızda çocuklar" diye devam eden Elmasçı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada Akan Bey'in eşi Başak Abdula da şirketin önemli isimlerinden biri. İkinci bölge ofislerini Bakü’de kurmaya çalışıyor. Hedefleri şimdilik, 5 ülke, 5 bölge ofisi…

Her milli bayramda Levent'teki şirketlerine astıkları kocaman Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri olan bir araştırma grubu CHP’ye yakışıyor kuzum…

Bu arada Çoknet Medya’nın katkısını da gözardı etmemek lazım... Giray Güngör ve Özgür Yiğici de bu farkındalık yaratma da hayli başarılar."