İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Fatih Camii'nde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İsrail saldırıları sonucu Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınıyor https://t.co/JapOu0aYqG pic.twitter.com/7OunXm0NNv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021
Namaz sırasında cemaatin sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü.
Gıyabi cenaze namazının ardından cuma namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri toplanarak gösteri düzenledi.
Gösteride AGD üyeleri, tekbirler getirerek "Mehmetçik Gazze'ye", "Mehmetçik Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.
Alanda bulunan pankartlardan birinde de "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak Mescid-i Aksa" sloganı yer alırken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklarının taşınması da dikkat çekti.
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