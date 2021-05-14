Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden ‘dini özgürlükler raporu’ açıklaması: ABD’nin raporu objektiflikten uzak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alındığını belirtti. Bilgiç, "Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur" dedi.