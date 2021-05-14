Havalar ısındı, Büyükçekmece'yi 'kronomid' sardı

İstanbul Büyükçekmece'de havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı. İlçede oturanlar, balkon kapıları ile pencerelerini açamazken, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili İBB'den de yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de özellikle akşamları ortaya çıkan 'göl sineği' yani kronomid, semt sakinlerini bıktırdı.

Özellikle Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alan ile çevre mahallelerde görülen sinekler nedeniyle vatandaşlar balkon kapıları ile pencerelerini açamıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyor.

'Sokakta dahi yürüyemiyoruz'

Sineklerden doları sokakta bile yürüyemediklerini söyleyen Yeter Turhan, şunları söyledi:

"10 yıldır Büyükçekmece’de oturuyorum, sineklerden çok rahatsızım. Bu sinekler yeşil renkli ve daha çok ışığa geliyor. Balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sinekler gözümüze ve burnumuza giriyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunun gölden kaynaklandığını düşünüyorum. İlaçlama henüz yapılmadı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Şu an ise balkonumdaki sinekleri temizliyorum. Yetkililerden bir an önce ilaçlama istiyoruz. Biz bu sorunu her yıl yaşıyoruz. Bu sorunun bir şekilde aşılmasını talep ediyoruz."

Hava almak için bile balkona çıkamadıklarını söyleyen Ayten Karadağ da "Sivrisineklerden çok şikayetçiyim. Dün akşam balkona çıktım, bütün sinekler evin içine doldu. Çıkarmak için uzunca uğraştık. Dünden beri çamaşır suyuyla evin tavanını siliyorum. Belediyemizin en kısa sürede bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz'

Sineklerin daha çok akşam saatlerinde ışığa geldiklerini belirten Miyesel Çaylar, "Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz. Arada bir ilaçlama yapılıyor ama yetersiz. Camı açtığımız zaman evin içi kuyruklu sineklerle doluyor. Bu sinekler ısırıyor, çok rahatsız oluyorum" diye konuştu.

Sinekler yüzünden pencere açamadıklarını vurgulayan Hamiyet Alkan, "Biz mahalle sakinleri olarak sineklerden çok şikayetçiyiz. Hava iki gün ısınınca sinekler hemen dolmaya başlıyor. Ne kapı açabiliyoruz ne de cam. İlaçlamanın yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu sinekler gölden ürüyor. Geçen sene çok çektik bu sineklerden. Sabah küreklerle sinek süpürüyorduk. Hava yeni ısınmaya başladı, yine aynı şeyleri yaşayacağız" ifadelerini kullandı.Gülten Kargı ise, “Sinekler çok berbat bir vaziyette kapımızı penceremizi açamıyoruz. Mecburen sineklik yaptırdık. Korkuyoruz" dedi.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid' olarak bilinen sinekler için harekete geçildiğini bildirerek şu ifadelere yer verdi: