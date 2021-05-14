CHP’li Özkoç: Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin ortaklık yapısındaki değişiklik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Özkoç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Son günlerde Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışı konuşuluyor.
- Devletin bütün imkânlarını, teşviklerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor.
Devletin bütün imkânlarını, teşviklerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor.— Engin Özkoç (@enginozkoc) May 14, 2021
- Ethem Sancak’a siper olan, onun yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum. 29 aylık süreçte kaybeden ülke ekonomimiz oldu. Önemli operasyonlara imza atan TSK’nın tank ihtiyacı karşılanamadı.
- BMC’nin ortaklığı Tosyalı Holding’e geçerken devlet yöneticilerine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Gelin Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim.
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