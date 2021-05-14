Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını belirterek, "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleyle ilgili, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma https://t.co/U3RfnKnen5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2021

​Erdoğan, "Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor.

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