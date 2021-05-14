İBB Başkanı İmamoğlu: 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, bereketli topraklarda tarım tekrar başladı

İBB Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünya Çiftçiler Günü'yle ilgili paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, "İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, üretimden sulamaya, ekimden satışa tüm süreçte destek olduk. Bereketli topraklarda tarım tekrar başladı" ifadesini kullandı.
İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2021
4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, üretimden sulamaya, ekimden satışa tüm süreçte destek olduk. Bereketli topraklarda tarım tekrar başladı. #ÇiftçilerGünü’nde YouTube kanalımdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim;https://t.co/ZE4qFIyEnC pic.twitter.com/Y2JBAHpifJ
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