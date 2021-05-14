Netflix’ten Fatih Terim belgeseli

Dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in belgeselini yayınlayacağını duyurdu.
Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021
Yapılan paylaşımda ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı teknik direktör de alıntılayarak “Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz” dedi.
Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz... https://t.co/HJHZNhH4CL— Fatih Terim (@fatihterim) May 14, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)