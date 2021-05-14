İstanbul'un 'ölümlü yolları' için harekete geçildi: İlk hedef Adnan Kahveci Bulvarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük tam kapanma sürecinde şehrin karayolu ulaşım ağındaki tehlikeli noktalara yönelik çalışmalar başladı.

İlk çalışmaların başladığı yer ise birçok ölümlü kazaya neden olan Bakırköy'deki Adnan Kahveci Bulvarı oldu. Çalışmadaki amaç; İstanbul'da yolları daha güvenli hale getirmek ve ölümlü kazaları en aza indirmek.

‘2040 yılına kadar merkezi alanlarda ölümlü kazaların sıfırlanmasını istiyoruz’

Çalışmalarıyla İstanbul'da trafik kazalarını önlenebileceklerini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "İstanbul'da trafik kazalarının önleyebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle olaylara kaza demeyi bırakıp çarpışma demek gerekiyor. Çünkü kaza dediğimizde önlenemeyeceğini vurguluyoruz. Ancak çarpışmalar önlenebilir. Bu çarpışmalar fiziksel, işaretleme ve sürücü kaynaklı olabilir. Biz bu çarpışmalar için bir eylem planı içerisindeyiz. 2040 yılına kadar merkezi alanlarda ölümlü kazaların sıfırlanmasını istiyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktaları dediğimiz yerleri belirliyoruz ve bu noktalarda geometrik bir sorun varsa, Ulaşım Trafik Komisyonu ile beraber değerlendiriyoruz ve çalışmalara başlıyoruz" dedi.

‘Adnan Kahveci Bulvarı için kaldırım daraltma çalışması yaptık’

Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Cihan, "Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndayız. Burada sıklıkla virajın yanlış olması nedeniyle yaşanan birçok kaza var. Bu kazaları burada en aza indirmek açısından 20 metrelik bir yarıçapa sahip bu dönüş yerini genişleterek 40 metreye çıkardık. Artık sürücüler bu bulvardan daha rahat dönüş yapabilecek. Yine bulvar için kaldırım daraltma çalışması yaptık" diye konuştu.

‘Avrupa Yakası'nda 125 noktada kaza kara noktaları var’

İstanbul'da çalışma yapılacak çok nokta olduğunu söyleyen Cihan, "Tespitlerimize göre uygulama yapılacak çok nokta var. Avrupa Yakası'nda 125 noktada kaza kara noktaları var. Anadolu Yakası'nda ise 25 belirlediğimiz kaza kara noktası söz konusu. 17 günlük kapanma bu işleri yapmamız için bir fırsat oldu. Beşiktaş Meydanı'nı düzenleme ile ilgili bir çalışmamız var. Yine Fikirtepe Kavşağı'nda çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.