MSB, ''Pençe-Şimşek harekatı bölgesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu:

''Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."



Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak.



Irak kuzeyindeki Metina’da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/KDagVKXpgW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021

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