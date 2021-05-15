Deniz Çakır: Ben de şiddete maruz kaldım

Deniz Çakır, mesleğinde şiddete uğradığını söyledi. Jülide Ateş’in Gain adlı dijital platformda yayınlanan “40” programına konuk olan oyuncu, “Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım. Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim mesela; çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi. Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım. Neredeyse işimden soğuyacak kadar. Ve çok saygın bir kişi tarafından maalesef.”

Deniz Çakır, “Siyasete girer misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Şu andaki siyasete girmem ama aşırı uzak olduğum bir şey de değil yani. Şu anda girebileceğim bir siyaset yok. Ama bir şekilde bu ülke için bir şeyler yapılmalı, yarınlar için... İleride beni böyle bir şeye inandıracak bir parti olursa, neden olmasın? Şu anda hiçbir partiye kendimi yakın hissetmiyorum. İnanırsam bir partinin bu ülkeyi feraha çıkaracağına, neden olmasın?” Kadın siyasetçileri çok erkeksi bulduğunu söyleyen oyuncu, “Kadın spor spikerlerinden dayatılan bu çok makyaj ve kırmızı ruj, mesela siyasetçi kadınlarda tam tersi. Çok maskülen, çok erkeksi, kadınlığını unutmuş... Kırmızı ruj orada sürülebilmeli, sanki şablon gibiler, ezberletilmiş, benzer durumdalar” dedi.