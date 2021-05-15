Ankara'da İsrail protestosu: Hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştiği saldırılar Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu basın açıklaması ile protesto edildi. İHH'nın çağrısıyla toplanan grup, öğle namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında şehit olanlar için Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu önünde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınıyor.— Turan Salcı (@turansalcii) May 15, 2021
Namaza yüzlerce kişi katıldı.#Filistin #FreePalestine #Israel #GenocideinGaza #Gazze #Kudüs #Jarusalem pic.twitter.com/4NgyYuxkJv
Ardından grup, basın açıklaması yaptı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Ankara'daki İsrail Büyükelçilik Konutu basın açıklaması ile protesto ediliyor.#Filistin #FreePalestine #Israel #GenocideinGaza #Gazze #Kudüs #Jarusalem pic.twitter.com/8dpPTuYVE2— Turan Salcı (@turansalcii) May 15, 2021
Filistin bayraklarının taşındığı açıklamada ''Siyonist devlet, yıkılacak elbet'' sloganları atıldı.
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