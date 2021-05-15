İstanbul'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler pes dedirtti.
İHA'da yer alan habere göre yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
Karaköy’de yasaklara aldırmadılar, denize girdiler https://t.co/fYxBkJ1SwS pic.twitter.com/BtEFqRd6dZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 15, 2021
Kimseye aldırış etmediler
Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi. Kimseye aldırış etmeyen grubun doyasıya eğlendiği görüldü.
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