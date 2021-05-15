AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında olan bir bakanımız, onu korumamız lazım

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Erdem, İçişleri Bakanı Soylu’nun büyük bir tehdit altında olduğunu, Soylu’nun korunması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Konya Mv. Orhan Erdem, son günlerde gündemi çokça meşgul eden ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in videoları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Soylu tehdit altında; Peker gibi adamlar çıkar"@oerdem42 @EnesTurbil @PGazetecisi pic.twitter.com/KhUOzgidTn — Kanal 42 (@Kanal42) May 15, 2021

'Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır'

Erdem, Peker’in açıklamaları için “Bu yayınlar, bu ülkeye yakışmıyor. Mafya ile adı anılan birinin söylemleri ile bu ülkede kararlar verilecek değil” diyen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Sayın Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde çok kişinin nasırına, ayağına bastı. Yarın daha net göreceğiz. Bugün terördeki başarı... Neredeyse Güneydoğudaki mücadele bitiyor. Sayın bakanımız, çok önemli bir dönemin bakanlığını yaptı. Milletin de gönlünde bir yer kazandı. Kendisinin seveni kadar bu süreçte kayıpları olan, alanları daralanlar da vardır. Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır. Yarın daha net görürüz neler olacağını. Daha çok erken” şeklinde konuştu.

'Türkiye, 90’lara Allah’ın izniyle geri dönmez'

Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar için “Gerektiği yerde muhakkak soruşturma açılır. Cumhurbaşkanımız bunlara müsaade etmez” diyen AK Partili Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir mafya ile adı anılan, birçok sıkıntılı işle adı anılan birinin bir söylemiyle savcılar harekete geçerse, bütün namussuzlara yeni bir alan mı açalım yani? Bir yerden pis koku geliyorsa bu devletin çok ciddi istihbaratı var. Cumhurbaşkanımıza bunun bilgileri gider. Gerekenler yapılır. Türkiye, 90’lara Allah’ın izniyle geri dönmez. Ara ara böyle atraksiyonlar oluyor. Yurt dışına kaçmış biri, her gün bir video yayınlıyor. Çeşitli söylemlerde bulunuyor. Her video yayını yapanın arkasından gidecek olsa istihbaratı, savcısı bir ülkenin demokratik duruşunun ve adaletinin bir anlamı kalmaz. Gereken yapılacaktır, bundan emin olun. 90’lara falanda Türkiye dönmez. Bu ülke, 15 Temmuz’da nasıl bir tutum gösterdi, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sokaklara çıktı. Tankların önünde durdu. Türkiye, Cumhurbaşkanına güvendiği için de arkasında durdu”

'Bu cesaret nereden alınıyor?'

Peker’in açıklamaları için, “Bu cesaret nereden alınıyor?” diye soran AK Partili vekil, Soylu’nun bazı aranan kişilerle beraber fotoğraflarının ortaya çıkması hakkında da, şöyle konuştu:

“Siyasette olanların imtihanı çok zor. Bir adam Türkiye’yi dolandırıyor, kaçıyor bakanlıkta bir fotoğrafı çıkıyor hemen yayınlanıyor. Bunlara bakıp ilişkiler kurarsak olmaz. Bir hesap var, görünüyor. Türkiye, büyük bir devlet”

'Onu korumamız lazım'

Orhan Erdem, Soylu için de şu ifadeleri kulandı:

“Sayın Soylu, yaptığı hizmetlerle bu milletin gönlünde bir yer aldı. Büyük bir tehdit altında olan bir bakanımız. Onu korumamız lazım. Allah, yardımcısı olsun. Her haberle bakanlar istifa edecek olsa, her videoyla bakanlar istifa edecek olsa ne ülke yönetilir ne de bir adım atılır. Bunlar geçmişte de yaşandı, bugün de yaşanıyor. Geri planını bilmemiz lazım. Biz, şuan küçük bir fotoğraftan görüyoruz. Yarın yetkililer daha geniş açıklamalar yapacaktır. Sayın Soylu, beş paralık adamlarla, işlerle uğraşacak biri değil. Buna da tenezzül etmez. Bir yerlerden menfaatleri kesilenlerin, onlara da sıranın geldiğini anlayanların son çırpınışlarıdır bunlar”