Zihinsel engelli kadına taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın 1. günü Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre 64 yaşındaki adam, kapı komşusu olan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan 26 yaşındaki kadını taciz etti.

Olayın genç kadının yaşadıklarını ailesine anlatmaya çalışması ile ortaya çıktığı iddia edildi.

Genç kadının ailesinin şikayetinden sonra gözaltına alınan 64 yaşındaki adam, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.