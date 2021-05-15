Bağdat’ta Sadr yanlılarından 'Filistin’e destek' mitingi

Irak'ın başkenti Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan göstericiler, "İsrail’e hayır", "ABD ve İsrail çökecek, Filistin yaşayacak", "Kudüs tüm dinlerin başkenti" ve "Normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.
مظاهـ ـرات كبيرة في بغداد تضامنًا مع فلسـطين 🇵🇸#فلسطين_قضية_الشرفاء#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض#فلسطين_تنتفض👌 pic.twitter.com/y5wYjHeAie— Rose2 (@Rose500700) May 15, 2021
Filistin ve Irak bayrakları taşıyan Sadr yanlısı protestocular, gösteri alanında yere İsrail ve ABD bayrağı çizdi, ardından bu ülkelerin bayraklarını ateşe verdi.
Bağdat’taki gösteri sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, dün "Filistin’e destek" mitingi çağrısı yaparak, İsrail ve ABD bayraklarının da yakılmasını istemişti.
تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط #بغداد. #القدس_أقرب#فلسطين_الملحمة #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #فلسطين_قضيتي— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 15, 2021
#فلسطين_تنتصر #فلسطين #فلسطين_تقاوم #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/8Aav5vawKq
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