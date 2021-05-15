Hakkari'de gümrük kaçağı 100 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari' Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsalında yapılan aramada kayalıkların arasına gizlenmiş 7 çuval içinde gümrük kaçağı 100 tek kırma av tüfeği bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.