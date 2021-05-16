Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı

Diyarbakır'ın sembollerinden ve 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami ve Tek Burcu'na Filistin bayrağı yansıtılarak, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı gönderildi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’dan Kudüs’e, İslam’ın 5. Haremi şerifi UluCamii’mizden, ilk kıblemiz MescidiAksa’ya, Filistin’e selam olsun" İfadelerini kullandı.
🇹🇷🌙🇵🇸#Diyarbakır’dan #Kudüs’e,— Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) May 15, 2021
İslam’ın 5. Haremi şerifi #UluCamii’mizden, ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya,#Filistin’e selam olsun. #Direniş #FilistinyalnızDeğildir pic.twitter.com/bavEG4B5Pf
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