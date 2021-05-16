TRT Haber, 'Thodex kurucusu Özer'in iade edileceği' haberini kaldırdı

TRT Haber, önce yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye 48 saat içinde iade edileceğini duyurdu, ardından bu haberini yayından kaldırdı.

TRT Haber, üst düzey emniyet kaynaklarına dayandırarak "Thodex operasyonunda sona gelindi" başlığıyla bir haber yayınladı.

TRT Haber, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını ve Özer'in 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin yapılacağını iddia etti.

Haberde, "Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor. Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak. Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek. Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak" ifadelerine yer verildi.

Ancak söz konusu haber bir kaç saat sonra yayından kaldırıldı.