Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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