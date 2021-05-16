Esenler'de saat 00.00 sıralarında Kemer Mahallesi, Nene Hatun Mahallesi, 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sırasında atılan havai fişeğin kıvılcımları çatıda yangın çıkardı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı https://t.co/BI51088qp4 pic.twitter.com/Mxafm1dDAN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2021
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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