Eski kaymakam, psikiyatri asistanına Kayahan'ın şarkısını gönderdi, mahkeme taciz saydı

Eski kaymakam Mustafa Barış İ., taciz ettiği Tuğçe Y.'ye, Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibini yolladı. Mahkeme bunu taciz olarak saydı.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul'da eski kaymakam Mustafa Barış İ. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı.

Çocuğunun tedavisi için gittiği Şişli'deki psikiyatri kliniğinde görevli 23 yaşındaki asistan Tuğçe Y. ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına Kayahan'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi.

Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı.

İddianamede, söz konusu videoyla ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu’ işlendiğine kanaat getirildi.

Öte yandan bahsi geçen Kayahan’ın klibinde ise, kadın oyuncu ile görüşmek için yanına gidip şarkısını söylediği görülmekte.