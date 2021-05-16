Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: 'Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim'

"Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin icraatlarını videosunda sıraladı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Ne diyordu, ‘CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu’nun projeleri yok’ Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa içinde belediye başkanlarımız binlerce projeyi hayata geçirdi. Örnekleri sıralayayım: Dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 413 bin metrekare Çubuk -1 Barajı Rekreasyonu alanını halka açan kent Ankara. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan Expo Hatay’a geliyor. Aydın’da Sakız Koyunu Çiftliği’ni kurduk. Muğla’da yerel tohum merkezi oluşturuldu. Mersin’de kentin ilk yerel ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan’da tekstil fabrikası kurulacak. Kırklareli’nde çevreyi düzenliyoruz. Spor okulu, atık toplama projeleri, kreşlerimiz hizmet veriyoruz. Beylikdüzü’nde yaşam vadisini oluşturduk. CHP çalışmıyor diyorlardı. Sadece pandemi döneminde 11 milyon vatandaşa hizmet götürdü CHP’li belediyeler…"
'Troller istiyorsa izlesinler'
Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ''6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz'' dedi ve "Troller istiyorsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz. İktidar olduğumuzda çok daha mükemmellerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İktidarın yıllarca trollerle beslediği bir yalana daha son vermek için karşınızdayım. Sizden tek bir istirhamım var gençler, o tertemiz zihinlerinizi zehirlemelerine izin vermeyin. Her şeyleri palavra... pic.twitter.com/lwluBaAI6A— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)