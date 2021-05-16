200 kilo olan koronavirüs hastası kadın evinden ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi

Kocaeli'de yaklaşık 200 kilo olduğu belirtilen koronavirüs hastası bir kadını hastaneye götürmek için ekipler seferber oldu. Nefes darlığı çektiğini söyleyen kadın balkondan çıkarılamadı. Ekipler yaşlı kadını apartmandan el birliği ile taşıyarak çıkardı.