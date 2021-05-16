Bakan Muş: Bugüne dek en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

3) Bu çerçevede; Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim.



İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız.