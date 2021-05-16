Bakan Muş: Bugüne dek en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, bugüne dek en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.
1) Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 16, 2021
Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.
2) Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 16, 2021
Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.
3) Bu çerçevede; Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 15, 2021
İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız.
Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."
4) Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 16, 2021
Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz.
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