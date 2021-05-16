Meclis Başkanı Şentop: BM'nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

Meclis Başkanı Şentop, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır."
BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 16, 2021
BM, İsrail’in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır.
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