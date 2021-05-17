Bakan Soylu’nun danışmanı Hacıoğlu’ndan Peker’e yanıt: Aracımı 877 bin TL’ye borçla aldım, 10 gün önce de satışa koydum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu, kendisi hakkında, “1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor” iddialarında bulunan ve organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'e yanıt verdi.

Bakan Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu, Sedat Peker'in iddiaları yalanlayarak, söz konusu otomobili yaklaşık 1 yıl önce 877 bin TL’ye borçlanarak aldığını ve 10 gün önce de borçlarını ödemek için satışa koyduğunu söyledi.

Açıklamasında 2002 yılında AK Parti’de siyasete başladığını ve Eylül 2016'da da Soylu tarafından danışmanlık görevine getirildiğini ifade eden Hacıoğlu, ev iddiasına da cevap vererek şunları söyledi:

"Yanyamaç köyünde 2011 yılında kendi arazimiz üzerinde alt katında babamın, dubleksinde de kendimin oturduğu evin yapımına başladık. 2016 yılında evimizi tamamladık. Sonraki dönemlerde de kalan eksikleri yıllar içerisinde bitirdik. Bahse konu ev, müptezelin ifade ettiği rakamların 6'da birine mal ettiğimiz, ailem ile birlikte yaptığımız evdir. (...) Bakan danışmanı olduğum zaman ev bitmişti." Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım. Resmi kayıtlarda organize suç örgütü diye geçen bir şahsın, hezeyan ve iftiralarına cevap verme gereği duydum."

Sedat Peker, YouTube’ta yayımladığı videoda Hacıoğlu için "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." demişti.