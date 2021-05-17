Nagehan Alçı: Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eğitime haziran ayına kadar uzaktan devam edilmesi kararını eleştirdi. Alçı, "Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar 'Bu haksızlık' diye feryat ediyorlar" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tam kapanmadan sonra başlayan 'kademeli normalleşme' dönemini değerlendirdi.

Eğitimin haziran ayına kadar uzaktan devam edeceğini hatırlatan Alçı, "Gözümüz aydın! Çocuklar yine eğitimden uzak. Yeniden AVM’lere kavuştuk, sokaklar yine hınca hınç dolacak. Ama çocuklarımız evde olacak. Okullar tabii ki kapalı. Her yer açılsa da okullar sımsıkı kapalı tutulmalı bu ülkede. Ne de olsa en kolay lokma çocuklar. E alıştılar da evde boş boş oturmaya. Otursunlar. Zihinsel ve bedensel olarak çürüme pahasına otursunlar evlerinde" dedi.

Alçı, artık yazacak bir şey bulamadığını belirterek "Açık söyleyeyim, pek umudum kalmadı. Bırakın bu seneyi, eylülden bile endişeliyim. Pandemi dönemi çok acı bir şekilde gösterdi ki eğitim asla öncelik değil bu ülkede" ifadesini kullandı. "1 Haziran’da açılacağını da sanmayın okulların. Sağlık Bakanlığı günlük maksimum 5000 vaka sayısını şart koşuyor okulları açmak için" bilgisini veren Alçı, şöyle devam etti:

"Her yer kapalıyken ve sokağa çıkma kısıtı varken vakalar ancak 11 bine düşebildi. Şimdi ise yeniden sokak serbest, AVM’ler, mağazalar açık. Bu şartlarda vaka sayısı 5000’e inebilir mi? Bu mümkün mü? Tabii ki hayır! İşin acı tarafı okulları açmak konusunda kamuoyu bile olmaması.

'Ben devamlı yazıyorum 'Öğretmenlerin aşıları nerede?' diye ama hani sizden destek?'