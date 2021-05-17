İmamoğlu için dezenfektan incelemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk başladığı dönemde İhale Yasası'nın 21. maddesine dayanarak 19 Mart 2020'de NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan aldı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında 'Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna' dayanarak ön inceleme başlattı.

Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi. İmamoğlu'na yakın bir belediye yetkilisi, gelişmeleri şöyle yorumladı:

'Suç yaratmak istiyorlar'

"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre belediye başkanı, ‘Harcama yetkilisi' , ‘ihale yetkilisi' olmadığı için mali iş ve işlemlerde belediye başkanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kanunlara göre ihale ve harcama yetkisi olmadığı için ihale iş ve işlemleri ile hiçbir ilgisi bulunmayan, söz konusu ihalelere ait belgelerde imzası ve belgelerin düzenlenmesine katkısı olmayan, ihalelerle ilgili süreçte talimat verdiğine ya da yönlendirmede bulunduğuna dair hiçbir emare olmayan İmamoğlu hakkında suç yaratılmaya çalışılıyor. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan satmasıyla ilgili konu ise kapatılmaya çalışılıyor. Aradaki farkı görüyor musunuz?"

İmamoğlu'na ön inceleme başlatılırken, Danıştay kararının göz ardı edildiği öne sürüldü. Belediye başkanlarının harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarının bulunmadığına dair Danıştay 1. Dairesi'nin kararında, "Bu yetkiler ve sorumluluklar belediyelerde birim amirlerine; büyükşehirlerde memur statüsündeki daire başkanlarına, diğer belediyelerde müdürlere verildiğinden, belediye başkanlarının ihale iş ve işlemleriyle ilgili konularda herhangi bir görevi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.