Alkollü halde kısıtlamayı deldi: 'Herifsen gel kontağı al'

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı denetim yapan polis ekipleri Aksaray merkezde 68 ABK 917 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve kısıtlama muaf belgesi kontrolü yapan polis, sürücü Servet O.’nun kısıtlamadan muaf olmadığını tespit etti.

Sürücünün konuşma ve hareketlerinden alkollü olduğunu fark eden ekipler sürücüyü alkol muayenesinden geçirmek istedi. Alkol metreye üflemeyen sürücü polis ekiplerine hakaretler ederek agresif tavırlar sergiledi. Alkollü sürücü, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da hakaret etti.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan alkollü sürücü, polis memurlarına, "Bağlayın benim arabamı. Beni bağlamayan adamın. Bağlayın lan. İşlem yapılsın, umurumda olmaz. Alkollüysem şahsıma" ve "Allah’ına kadar cezanı yaz yoluna devam et lan" dedi.

'Sen devletini korusan evde olursun, dışarıda olmazsın'

Servet O., basın mensuplarının "Neden sokağa çıktın?" sorusuna ise, "Sen niye çıktın?", "Sen neyi çekiyorsun. Yaptığın iş mi lan? Sen devletini korusan evde olursun, dışarıda olmazsın" diyerek cevap verdi ve ardından da küfür etti.

"Sen neden dışarıdasın?", "Ben tır şoförüyüm" diyerek kendini savunmaya çalışan alkollü sürücü, aracının kontağını vermek istemeyerek görevli memurlara, "Herifsen gel bu kontağı al" dedi.

Olay yerine çağırılan asayiş ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen sürücü burada yapılan kan testinde 169 promil alkollü çıktı. Sürücüye alkol metreye üflememekten 3 bin 836 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 175 TL para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl el konuldu.