Tekellerden hafta sonu alkol satış yasağına tepki

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşmeyle ilgili yayınladığı kararlar arasında 'hafta sonu alkollü içki satış yasağı' da yer aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Salgın süresince alkolle uğraştıkları kadar hastalıkla uğraşmadılar" dedi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye ilişkin tedbir kararlarını açıkladı. Bu kapsamda, tam kapanma sürecinde uygulanan alkollü içki satışı yasağının hafta sonları devam edeceği görüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, uygulamaya tepki gösterdi. Dündar, "Bu genelge beklentilerimizi karşılamadı. Sadece küçük esnafa yönelik bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Maç kutlamaları ya da Gazze’de olanlar bahane edilerek on binler sokaklara dökülebiliyor ama küçük esnafı iki-üç kişiyi bahane gösterip kendi ideolojik emellerine alet ediyorlar" dedi.

"Salgın süresince alkolle uğraştıkları kadar hastalıkla uğraşmadılar" tepkisini gösteren Dündar, şunları söyledi:

"Alkolün pandemiyle kanıtlanan bilimsel bir bağlantısı yok. İnsanların evinde ne tüketeceğine devlet karışamamalı. Şu an yasal olarak da bir yasak getiremiyorlar. Genelgenin altında imzalar olması gerekiyor ama bunlar yok. Sadece sözlü bir sindirme var, biz de buna karşı direniyoruz."

Yasaklara karşın açık olacaklarının altını çizen Dündar, "Biz, sözlü yasakları tanımıyoruz. Açık kalacağız, kalmaya da devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza, ‘Satışlarınızı yapmaya devam edin’ diyoruz" ifadesini kullandı.

'Dükkanlar, işyerleri kapanıyor ama insanlar gece yarılarına kadar sokaklarda'

Kendi beklentilerini de anlatan Dündar, "Devlet kapatmaya gidiyor ama insanlara bir yol göstermiyor. İki yıldır vergilerle ilgili bir katkı sunmuyor. Tamam kapanalım ama ne yiyeceğiz?" diye sordu. Ortalama 5 bine yakın esnafın kepenk kapattığına da dikkat çeken Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: