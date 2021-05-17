AK Partili Kurtulmuş'tan ‘Ben aşılıyım’ videosuna tepki: Maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan 'Go Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Kurtulmuş, A Haber'de katıldığı programda konuya ilşikin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi."