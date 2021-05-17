Cahit Berkay: Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin

Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Berkay, "Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin şu süreçte. Pandeminin ölümcül olduğunu hala idrak edemiyorlar demek ki" dedi.

Moğollar'ın kurucularından, müzisyen Cahit Berkay, önceki gün kızı ve torunuyla birlikte Cihangir'de görüntülendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde yaşlıların hareketsiz kaldığını ifade eden Berkay, "65 yaş yasağı var. O yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten. Tedavi oldum ama hareket edemiyoruz. Konserler bitti. Biz pandemi öncesi yoğun çalışıyorduk. Haftada bir konser vardı, şimdi hepsi kesildi. Geçecek diye bekliyoruz" dedi.

Habertürk gazetesinden Tolga Aslan'ın haberine göre Cahit Berkay, tanıdığı üç kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığını belirten Berkay, şöyle devam etti: