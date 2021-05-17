Dilipak: Kovid bu gidişle esnafın ardından AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı vuracak, memleket elden gidiyor yahu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında 'acil kararname geri çekilsin' tabelasına yer veren Dilipak, "Maske, mesafe, kokaine döndü iş. Bu Kovid, bu gidişle esnafın ardından AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı vuracak. Esnaf orta direk, o çökünce millet ittifakı falan da kalmaz. Memleket elden gidiyor yahu! Bill'in adamları, Kovid kadar başınıza taş düşsün" dedi.
#acilkararnamegericekilsin Maske, Mesafe, Kokain'e döndü iş. Bu CoVID bu gidişle Esnafın ardından AK Partiyi ve Cumhur İttifaknı vuracak! Esnaf ortadiren, o çökünce Millet ittifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor ya hu! Bill'in adamları, C0VID kadar başınıza taş düşsün!— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) May 17, 2021
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