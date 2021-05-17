Dilipak: Kovid bu gidişle esnafın ardından AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı vuracak, memleket elden gidiyor yahu

#acilkararnamegericekilsin Maske, Mesafe, Kokain'e döndü iş. Bu CoVID bu gidişle Esnafın ardından AK Partiyi ve Cumhur İttifaknı vuracak! Esnaf ortadiren, o çökünce Millet ittifakı filan da kalmaz. Memleket elden gidiyor ya hu! Bill'in adamları, C0VID kadar başınıza taş düşsün!