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    Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan kutu meyve suyu tepkisi: İçinden iğrenç bir şey çıktı

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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, meyve suyu kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ersoy, bu konuda Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktardı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel Instagram hesabında Dimes marka meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı. 

    Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek hemen tükürdüğünü belirten Ersoy, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" dedi.

    Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren harekete geçti, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı. Bunun üzerine Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" dedi.

    'Yok bir bakan eşine yakışır mıymış da, niye yazmışım da'

    Ersoy, konuyla ilgili olarak yaptığı yeni paylaşımlarda bazı takipçilerinin kendisine tepki gösterdiğini söyledi. "Benim Dimes meyve suları ile ilgili yaşadığım bu olayı yazmamdan rahatsız olanlar var. Firmaya bir düşmanlığım olduğuna kadar hayal dünyalarında senaryo üretmişler. Sadece komik. Ben bir anneyim, evladıma bu meyve suyunu içireceğim ve zehirlenme riski yaşayacağım, hiç ses çıkarmayacağım öyle mi? İşte o iş öyle olmuyor" diye yazan Ersoy, şöyle devam etti:

    • "Önlem alınsın diye bir anne olarak yazarım, siz buna karışamazsınız. Yok bir bakan eşine yakışır mıymış da, niye yazmışım da... İyi ki yazmışım ve paylaşmışım, ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış. Onu öğrenmiş oldum bana gelen DM mesajlarından. Bu arada markanın sahibinin kendi ürünüyle ilgilendiğini, evimden ürünün alındığını ve analize gönderildiğini de yazdım. 'Sonucu bekliyorum' dedim. Ve bana verilen cevap şu; 'Saklama koşullarından kaynaklanıyor.' Ben de onlara yazdığım cevabı aynen yayınlıyorum şimdi."

    Ersoy, Diren'in gönderdiği açıklamayı ve kendisinin buna verdiği yanıtı şöyle aktardı:

    Ozan Diren: "Merhaba Pervin Hanım. Dün ürünlerimizle ilgili sizinle iletişimde bulunmuştuk. Bugün uluslararası kabul edilen süreçler takip edilerek, laboratuvarlarımızda kalite güvence ekibi tarafından ilk inceleme tamamlandı. Çıkan değerlendirme ve ön rapor, ayrıca dışarıdan bir uzmanın da görüşüne sunuldu. Bu değerlendirmeye göre tahmin ettiğimiz gibi taşıma veya depolama koşullarında nadiren de olsa gerçekleşebilen paketin hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki detaylar raporumuzda mevcuttur. Ürünlerimiz hiçbir koruyucu katkı kullanılmadan üretilmektedir."

    'Ben bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım'

    Pervin Ersoy: "Ozan Bey, dünden beri bana gelen binlerce mesaj ve binlerce DM'den anladığım kadarıyla bu durum ile birçok insan daha önce karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı aynen bu yukarıda yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese sürekli bu cevabı standart veriyorsunuz, sizin Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyorlar? Ben bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım."

    Etiketler:
    Dimes, Ozan Diren, kutu, Meyve suyu, Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy
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