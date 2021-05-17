TÜİK araştırması: Gençlerin yüzde 77’si işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2020' araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77.1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48.1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2020' araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya göre Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu belirtildi.

Genc nüfus oranının en düşük olduğu iller, Muğla, Sinop ve Balıkesir

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katından fazla oldu

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2020 yılında yüzde 96.1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 3.8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84.1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 15.5'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28.3 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26.0 iken 2020 yılında yüzde 28.3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18.3 iken 2020 yılında yüzde 21.2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34.0 iken 2020 yılında yüzde 35.7 oldu.

Yüzde 77'si işinden memnun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77.1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48.1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75.9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48.8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80.4 ve yüzde 46.5 olarak gerçekleşti.

Önceki yıla göre kendini mutlu hissedenlerin oranı azaldı

Araştırmaya göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56.7 iken 2020 yılında yüzde 47.2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41.4, genç kadınlarda ise yüzde 53.2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20.7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28.3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51.0'ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.