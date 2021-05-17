Bakan Varank: Sanayide istihdam 392 bin arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sanayi sektörünün başarlı performansının istihdama katkı verdiğini söyledi.
Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz!"
Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) May 17, 2021
Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı.
Üreterek büyüyeceğiz!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi ⚙️ pic.twitter.com/HWDQi77jrY
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